Экс-пилот «Ф-1» ответил, в каком случае Норрис мог бы победить в Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о Гран-при Великобритании, победу на котором одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также Чандхок коснулся решения «Макларена» не поставить своему гонщику Ландо Норрису шины «медиум» на финальный отрезок.

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