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«Уверен». Экс-пилот Ф-1 ответил, в каком случае Норрис мог бы победить в Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о Гран-при Великобритании, победу на котором одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также Чандхок коснулся решения «Макларена» не поставить своему гонщику Ландо Норрису шины «медиум» на финальный отрезок.

Экс-пилот «Ф-1» ответил, в каком случае Норрис мог бы победить в Великобритании
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«Норрису пришлось нелегко на «софте». Не стоит забывать, когда они выезжали из боксов на последнем отрезке, Пиастри отставал от Норриса на 15 секунд, а на последнем отрезке он уже выиграл 10 секунд. Если бы «Макларен» дал Норрису набор свежих «медиумов», даже если бы Ландо выехал позади Льюиса, у которого был несвежий «софт», то Ландо выиграл бы этот Гран-при. Я в этом уверен», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.