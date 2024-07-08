Хэмилтон установил ряд рекордов, выиграв в Сильверстоуне.

На домашнем Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем гонки «Формулы-1» в XXI веке (39 лет и шесть месяцев), перебив достижение чемпиона 2007 года Кими Райкконена (39 лет и 4 дня), установленное в 2018-м.

Также пилот «Мерседеса» побил рекорд по интервалу между первой и последней победами – 17 лет и 27 дней. Впервые Льюис победил в свой дебютный сезон, на Гран-при Канады-2007. Достижение также принадлежало Райкконену (15 лет, 6 месяцев и 28 дней).

Хэмилтон выиграл гонку, стартовав в 344-й раз в «Ф-1» – ранее никому не удавалось подняться на высшую ступень подиума после 300 Гран-при.

Кроме того, семикратный чемпион мира улучшил рекорды «Ф-1» по победам (104) и подиумам (199). Льюис в 12-й раз подряд попал в топ-3 в Сильверстоуне, а всего на этой трассе заработал девять побед и 15 призовых мест – это также рекорды.