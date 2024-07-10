Брандл сделал заявление после инцидента с гитаристом группы Queen

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл выступил с комментарием по поводу инцидента с гитаристом группы Queen Брайаном Мэем, который произошёл между ними во время Гран-при Великобритании. Брандл хотел взять интервью у Мэя, однако тот не пожелал разговаривать с экспертом. Впоследствии некоторые фанаты раскритиковали Брайана, обвинив его в неуважении к эксперту. После оба принесли извинения друг перед другом.

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«Я провёл отличный день в Сильверстоуне благодаря доброте команды «Мерседес». И, кстати, прошу прощения у мистера Брандла. Я совершенно не хотел вас обидеть. Всё, что вы видите, – это человека, который нервничает, говоря о чём-то, в чём он мало разбирается», — написал Мэй на своём официальном сайте.

