Окон ответил на вопрос по поводу своего будущего после ухода из Alpine

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением по поводу своего будущего. Французский пилот покинет «Альпин» по окончании нынешнего сезона. На данный момент Эстебан не определился с командой, в которой продолжит карьеру. При этом он подчеркнул, что надеется, что вопрос со следующим гоночным коллективом будет прояснён в ближайшее время.

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«Что касается моего будущего, то больше мне по этому поводу сказать нечего. Очевидно, мы работаем над этим моментом. Ведутся дискуссии, и я надеюсь, что смогу объявить об этом очень скоро», — приводит слова Окона Motorsport Week.



В настоящий момент Окон занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе три очка. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на счету которого 255 баллов.