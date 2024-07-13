Нифонтова разбила мотовездеход на ралли «Шелковый путь»

Гонщица команды G‑Drive Racing Анастасия Нифонтова рассказала «Матч ТВ» об аварии на девятом этапе ралли‑марафона «Шелковый путь», после которой она лишилась лидерства в зачете мотовездеходов.

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Девятый этап ралли по маршруту Алтай — Баянхонгор завершился в субботу в Монголии.

— Почти в самом начале влетели в незаметную промоину. Воткнулись, перевернулись и не смогли продолжить движение. Посмотрим, смогут ли ребята починить машину. С нашим экипажем все в порядке, — сказала Нифонтова «Матч ТВ».



Еще один пилот команды G‑Drive Racing Роман Русинов на финише рассказал о проблемах на этапе.

— Это был самый сложный день. На трассе много ловушек, на первых 17 км мы дважды попали в большие ямы. Поехали по следам КАМАЗа, а там срезка была не очень. Подумал еще: там и останемся. После удара погнули заднюю левую тягу, еще была небольшая проблема с ремнем — он перегревался, — сказал Русинов.



Ралли «Шелковый путь» проходит по территории России и Монголии и финиширует 15 июля в Улан‑Баторе.