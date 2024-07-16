Инсайдеры раскрыли срок контракта Оливера Бермана с Haas

19-летний британский пилот Оливер Берман заключил с «Хаасом» контракт сроком на два года. Инсайдерской информацией поделилось издание Pit Debrief.

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Напомним, американская команда объявила о соглашении с Берманом в начале июля. «Хаас» не стал раскрывать его детали, лишь подчеркнув, что контракт многолетний. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 гоночный коллектив из США покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает представитель Дании Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года, и чьё будущее в «Хаасе» пока неизвестно. Ранее сообщалось, что ему на замену может прийти француз Эстебан Окон, который покинет «Альпин» после этого сезона.