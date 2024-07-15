Льюис Хэмилтон стал амбассадором культового бренда

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон стал амбассадором культового модного бренда Dior.

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Помимо своих рекордов в Больших призах, пилот Mercedes известен своим увлечением модой. Британец уже выпустил несколько собственных коллекций в сотрудничестве с Tommy Hilfiger, а каждый его выход в паддоке превращается в показ ещё не выпущенных предметов высокой моды.

Перед Гран При Будапешта стало известно, что Хэмилтон станет бренд-амбассадором Dior Men, а также выпустит капсульную зимнюю коллекцию, которая поступит в продажу осенью 2024 года. Эта новость не вызвала большого удивления у поклонников моды, поскольку Хэмилтон был тесно связан с французским брендом с тех пор, как Ким Джонс встал у руля Dior Men в 2018 году.