Мик Шумахер оценил свои шансы на возвращение в «Формулу-1»

Резервный пилот Mercedes Мик Шумахер заявил, что у него «неплохие» шансы на возвращение на стартовую решетку в Формуле 1 в 2025 году.

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В сезоне-2024 сын легендарного Михаэля Шумахера выступает за Alpine в чемпионате мира по гонкам на выносливость. По слухам, именно в составе заводской команды французской марки он может вернуться в Ф1.

«Для меня очень важно возобновить карьеру в Формуле 1, так как я ещё не показал всё, на что способен. У меня неплохие шансы вернуться. Скажем так, Ф1 в пределах досягаемости. Сейчас мне просто нужно быть в меру уверенным в себе и на всякий случай иметь под рукой запасной план, если вдруг что-то не сложится. Но я не отрицаю, Ф1 была и остается моим приоритетом. Подождем и увидим, как будет развиваться ситуация. Я готов ждать столько, сколько нужно», – сказал Мик в разговоре с Sport.de.



По завершении сезона-2024 из Alpine уйдет Эстебан Окон. Шумахер-младший является одним из кандидатов на место француза наряду с резервистом команды Джеком Дуэном.