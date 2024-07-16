Red Bull подозревает McLaren в создании запрещенного элемента

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подозревает британский коллектив «Макларен» в создании и использовании запрещённого канала охлаждения, по сообщениям аккаунта RBR Daily.

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ФИА разрешает командам устанавливать датчики на тормозные диски во время пятничной тренировки для сбора данных, но начиная с субботы дыры в дисках должны либо исчезнуть, либо быть заделаны. По наблюдениям «Ред Булл», в некоторых гонках дыры были открыты. ФИА внимательно изучила жалобу, но дыры были закрыты в двух последних гонках. «Макларен» заклеил их скотчем.

После двенадцати этапов в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 373 очка. На втором месте идёт итальянский коллектив «Феррари», у которых 301 очко. На третьем месте британская команда «Макларен» с 295 очками.