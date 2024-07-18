Эксперт предположил, как сложится дальнейшая карьера Магнуссена в автоспорте

Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер считает, что после того, как датский гонщик Кевин Магнуссен покинет «Хаас» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, скорее всего, его карьера в «Королевских гонках» завершится.

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