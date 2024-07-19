Леклер попал в аварию перед Гран-при Венгрии

Леклер попал в аварию и вызвал красные флаги во 2-й практике в Венгрии
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер столкнулся с барьерами во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Венгрии.
Монегаск развернулся на высокой скорости и повредил переднее антикрыло, дойдя до серьезного контакта с ограждениями задней частью болида, а затем передней.
Монегаск развернулся на высокой скорости и повредил переднее антикрыло, дойдя до серьезного контакта с ограждениями задней частью болида, а затем передней.
Практику прервали красными флагами.
Леклер попал в аварию и вызвал красные флаги во 2-й практике в Венгрии
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