Леклер попал в аварию перед Гран-при Венгрии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер столкнулся с барьерами во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Венгрии.

© Sports.ru

Монегаск развернулся на высокой скорости и повредил переднее антикрыло, дойдя до серьезного контакта с ограждениями задней частью болида, а затем передней.

Монегаск развернулся на высокой скорости и повредил переднее антикрыло, дойдя до серьезного контакта с ограждениями задней частью болида, а затем передней.

Практику прервали красными флагами.