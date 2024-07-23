F1-Insider назвал решение Red Bull, благодаря которому Ферстаппен не уйдет из команды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко получил больше полномочий в австрийской команде. Об этом информирует F1 Insider. По сведениям источника, Марко в конечном итоге выиграл борьбу за власть с руководителем команды Кристианом Хорнером и продлил контракт с гоночным коллективом до конца 2026 года. Это решение, как подчёркивается в издании, означает, что пилот команды Макс Ферстаппен не перейдёт куда-то ещё.

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Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Также говорилось, что Марко может покинуть команду, с которым у Макса хорошие отношения.