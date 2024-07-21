Оскар Пиастри прокомментировал первую победу в Формуле-1
Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 21 июля, в Модьороде.
«Особенные чувства. Я мечтал об этом дне с детства. Да, концовка получилась сложноватой, но на старте всё прошло гладко. Спасибо команде за отличную машину, за эту возможность, за шанс проявить себя в Формуле-1. Одержать победу с этой командой — невероятное чувство. Думаю, сегодня мы всё держали под контролем. Да, на последних кругах было немного нервно, но я доверял команде. Возможно, на последнем отрезке мой темп мог быть и выше, но я оказался в нужной позиции», — сказал Пиастри после выступления.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.
4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.
9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.