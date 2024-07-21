Судьи вынесли решение по столкновению между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 завершили расследование столкновения между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в концовке Гран-при Венгрии. Оба пилота избежали штрафа.

Ферстаппен в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. Из-за этого представитель «Ред Булл» наехал задним левым колесом на переднее правое колесо «Мерседеса», после чего автомобиль Ферстаппена сильно подпрыгнул. Хэмилтон, несмотря на инцидент, сумел завершить гонку на третьей позиции, а Ферстаппен стал пятым, пропустив гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

В ходе разбирательств Хэмилтон охарактеризовал случившееся как обычный гоночный инцидент, а Ферстаппен заявил, что ситуацию спровоцировало смещение пилота «Мерседеса» на торможении. Судьи после изучения повторов посчитали, что Хэмилтон не смещался на торможении, хоть и мог сделать чуть больше, чтобы избежать контакта. По итогам расследования стюарды решили, что ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, так что никто не получил наказания.