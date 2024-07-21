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Судьи вынесли решение по столкновению между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 завершили расследование столкновения между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в концовке Гран-при Венгрии. Оба пилота избежали штрафа.

Судьи вынесли решение по столкновению между Ферстаппеном и Хэмилтоном
© globallookpress.com

Ферстаппен в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. Из-за этого представитель «Ред Булл» наехал задним левым колесом на переднее правое колесо «Мерседеса», после чего автомобиль Ферстаппена сильно подпрыгнул. Хэмилтон, несмотря на инцидент, сумел завершить гонку на третьей позиции, а Ферстаппен стал пятым, пропустив гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

В ходе разбирательств Хэмилтон охарактеризовал случившееся как обычный гоночный инцидент, а Ферстаппен заявил, что ситуацию спровоцировало смещение пилота «Мерседеса» на торможении. Судьи после изучения повторов посчитали, что Хэмилтон не смещался на торможении, хоть и мог сделать чуть больше, чтобы избежать контакта. По итогам расследования стюарды решили, что ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, так что никто не получил наказания.

Автоспорт
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Ferrari