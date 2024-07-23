Жак Вильнев назвал лучшего кандидата на замену Пересу в Red Bull

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что испанский пилот Карлос Сайнс стал бы хорошей заменой мексиканскому гонщику Серхио Пересу в «Ред Булл». Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

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