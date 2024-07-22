Марко объяснил, почему Red Bull потерял третье место в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу выступления команды на Гран-при Венгрии, где нидерландец Макс Ферстаппен показал пятый результат, а мексиканец Серхио Перес был седьмым.

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