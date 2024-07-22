Марко высказался о резких заявлениях Ферстаппена в адрес Red Bull в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу резких высказываний пилота команды Макса Ферстаппена по радио во время гонки Гран-при Венгрии. Нидерландец не раз критиковал тактику гоночного коллектива, а также решения стюардов этапа.

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«Комментарии Макса? Мы сядем с ним и спокойно всё обсудим. Я понимаю, что он ожидал большего от обновлений, но посмотрите на субботу: если бы мы опережали «Макларен» в квалификации на две сотых, а не отставали на пять сотых, что на самом деле было возможно, тогда это была бы другая история», — приводит слова Марко издание Motorsport Italia.



Напомним, Ферстаппен на Гран-при Венгрии был пятым, а победителем стал Оскар Пиастри из «Макларена».