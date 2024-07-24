Alpine выступит в ливрее в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха»

Французская команда Формулы-1 «Альпин» на Гран-при Бельгии выступит в особой ливрее, которая будет посвящена фильму «Дэдпул и Росомаха». Кинокартина выйдет в прокат в этом году.

© Чемпионат.com

Главную роль в фильме сыграет популярный актёр Райан Рейнольдс, который является одним из совладельцев французской команды.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, группа инвесторов в лице Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с Рейнольдсом) приобрела 24% акций «Альпин» на сумму € 200 млн летом прошлого года.

Гран-при Бельгии состоится с 26 по 28 июля. «Альпин» в настоящий момент занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе девять очков.