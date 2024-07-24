Макс Ферстаппен: Алонсо мог завоевать хоть восемь титулов

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен включил Фернандо Алонсо в пятерку лучших гонщиков в истории Формулы 1.

© autosport.com.ru

В беседе с Mundo Deportivo голландец объяснил, почему так восхищается двукратным чемпионом Ф1: «Алонсо мог бы завоевать хоть восемь титулов, если бы ему в карьере повезло чуть больше и если бы он принимал правильные решения в нужное время. Так что нет, титулы не имеют значения…

Дело не только в титулах, это касается любого вида спорта. Тот, кто выиграл шесть Лиг чемпионов или один или два чемпионата мира, является лучшим? Не обязательно. Это командные усилия и ряд факторов, которые должны соединиться в одно целое, и именно поэтому я думаю, что Алонсо определенно один из лучших гонщиков в истории, потому что, где бы он ни выступал, он всегда был очень быстрым.

Чтобы побеждать в гонках, нужна подходящая машина, и, к сожалению, она была у него не всегда. Фернандо – боец. Он также очень универсален, потому что может управлять разными машинами: Формула 1, ралли, гонки на выносливость, и он всегда был быстр во всех дисциплинах. Это то, на что способны немногие гонщики».