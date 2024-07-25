Эстебан Окон подписал контракт с Haas

27-летний французский пилот Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас», сообщает пресс-служба коллектива.

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Таким образом, состав пилотов «Хааса» полностью укомплектован и будет состоять из 19-летнего британского гонщика Оливера Бермана и французского пилота Эстебана Окона.

В 2014 году Эстебан дебютировал в европейской Формуле-3 в составе команды «Према». В 21 из 33 гонок он финишировал на подиуме: девять раз на первом месте, девять на втором и три — на третьем, заработал 478 очков и стал чемпионом. Также Окон выступал в четырёх гонках Формулы «Рено» 3.5 в команде Comtec Racing и был тест-пилотом в команде «Лотус» Формулы-1.

В Формуле-1 Окон последние четыре года карьеры провёл во французском коллективе «Альпин», одержав единственную на данный момент победу на Гран-при Венгрии в 2021 году.