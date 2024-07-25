Леклер озвучил свои ожидания от работы с Хэмилтоном

26-летний пилот из Монако, представляющий команду «Феррари», Шарль Леклер в преддверии Гран-при Бельгии поделился своими ожиданиями от совместной работы с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в 2025 году.

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