Источник: Alpine готовится к реструктуризации

Французский команда «Альпин» готовится к серьёзной реструктуризации. Нынешний руководитель команды Бруно Фамен может уйти со своего поста после Гран-при Бельгии в эти выходные, 28 июля. По всей вероятности, он продолжит сотрудничать с «Альпин» или «Рено», но возьмёт на себя другую роль, сообщает издание Racingnews365.

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