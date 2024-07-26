Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решетке Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания в течение сезона. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

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Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля.

Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 265 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из «Макларена» 189 баллов.

Сегодня, 26 июля, состоятся две свободные практики бельгийского этапа: первая тренировка уже проходит. Она началась в 14:30 мск. А начало второй запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что пилот «РБ» Юки Цунода оштрафован и будет стартовать в гонке Гран-при Бельгии из конца пелотона.