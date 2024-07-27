Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии.

Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал партнер Ферстаппена по "Ред Буллу" мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен начнет гонку с 11-го места из-за штрафа полученного им по итогам предыдущего этапа в Венгрии.

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 28 июля и начнется в 16:00 мск.