Шумахер посоветовал Норрису обратиться к психологу

Бывший гонщик Формулы 1, ныне аналитик и комментатор Ральф Шумахер полагает, что Ландо Норрису стоит обратиться к психологу. По мнению немца, слишком уж много ошибок допускает пилот McLaren.

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В Спа британец считался одним из фаворитов гонки, несмотря на лишь пятое место на старте. Но после провала на первом круге он не смог побороться даже за подиум и финишировал на шестой строчке, которая после дисквалификации Джорджа Рассела прерватилась в пятую.