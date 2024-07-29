Ральф Шумахер посоветовал Норрису обратиться к психологу
Бывший гонщик Формулы 1, ныне аналитик и комментатор Ральф Шумахер полагает, что Ландо Норрису стоит обратиться к психологу. По мнению немца, слишком уж много ошибок допускает пилот McLaren.
В Спа британец считался одним из фаворитов гонки, несмотря на лишь пятое место на старте. Но после провала на первом круге он не смог побороться даже за подиум и финишировал на шестой строчке, которая после дисквалификации Джорджа Рассела прерватилась в пятую.
«Ландо в который раз потерял позиции на старте, затем выехал на грязную обочину и перетормозил в шикане в конце первого круга. Вроде бы мелочи, но ему надо срочно избавляться от таких мелких ошибок, иначе перспективный Пиастри перехватит инициативу, как только наберется опыта. Для большей уверенности и спокойствия можно релаксировать перед стартом. Включаешь спокойную музыку и концентрируешься на чем-то одном. Я в своё время попробовал работать с психологом – мне не помогло. Может быть, психолог попался не очень хороший (смеется). Если серьезно, то все люди разные, и думаю, Норрису психологическая помощь не помешает», – сказал Ральф в эфире Sky Sport.