«Уильямс» и Карлос Сайнс объявили о подписании многолетнего контракта

Сайнс и «Уильямс» объявили о переходе испанца.

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Пилот «Феррари» принял окончательное решение и присоединится к «Уильямсу». Соглашение Карлоса Сайнса с британской командой рассчитано на несколько лет.

В «Уильямсе» Сайнс станет напарником Алекса Албона. Ранее босс «Уильямса» Джеймс Воулз заявлял о стремлении подписать Сайнса, но при этом настаивал на том, что команду интересует стабильность и как следствие стремление гонщика к долгосрочному сотрудничеству.