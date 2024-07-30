Леклер обратился к Сайнсу после новости о переходе испанца в Williams

Пилот «Феррари» Шарль Леклер обратился к напарнику по команде Карлосу Сайнсу-младшему, переходящему по окончании нынешнего сезона в «Уильямс».

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«Желаю тебе всего наилучшего в новом приключении в следующем году, Чили. У нас осталась половина сезона, чтобы пережить ещё несколько особенных моментов как напарники», — написал Леклер в социальной сети X (ранее Twitter).



Карлосу Сайнсу 29 лет. За карьеру в Формуле-1 испанец одержал три победы в гонках, завоевал 23 подиума, заработал более 1100 очков и в настоящий момент занимает пятое место в чемпионате пилотов этого сезона. Сайнс единственный гонщик не из команды «Ред Булл», одержавший победу в гонке в 2023 году (Гран-при Сингапура).

Напомним, в «Феррари» Сайнса заменит семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.