De Telegraaf: Команда Red Bull приняла решение о будущем Серхио Переса

Команда Red Bull Racing приняла решение не увольнять Серхио Переса, сообщает британский Autosport и De Telegraaf.

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Напомним, что, несмотря на подписание нового многолетнего контракта перед Гран При Канады, мексиканец не смог избежать нового тревожного спада и провёл ряд неудачных уик-эндов. Это стало причиной возобновления слухов о его возможном увольнении, которые не раз подкреплялись резкими заявлениями Кристиана Хорнера и Хельмута Марко.

Однако, по информации De Telegraaf, в ходе встречи в понедельник после Гран При Бельгии руководство Red Bull приняло решение продолжить путь с Пересом. Хорнер сказал команде в Милтон-Кинсе: «Чеко остается гонщиком Red Bull Racing, несмотря на все недавние спекуляции. Мы с нетерпением ждем его выступления на трассах, где он хорошо себя зарекомендовал, после летнего перерыва».