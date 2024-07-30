Вольф объяснил, почему у Хэмилтона было два пит-стопа

52-летний руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему на Гран-при Бельгии британский пилот коллектива Льюис Хэмилтон был на тактике двух пит-стопов вместо альтернативной тактики его напарника Джорджа Расселла.

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