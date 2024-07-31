Alpine объявила нового руководителя команды

В «Альпин» сменилось руководство команды.

Как сообщалось ранее, новым руководителем французской команды стал Оливер Оукс. В данный момент Оукс является руководителем «Хайтек» – чьи команды представлены в «Формуле-2», «Формуле-3», а также британских «Ф-3» и «Ф-4».

Также Оливер Оукс в прошлом работал с российским гонщиком Никитой Мазепиным, являясь его менеджером.

После прихода Оукса нынешний руководитель «Альпин» Бруно Фамен будет заниматься общими вопросами в спортивной структуре «Рено» и «Альпин».