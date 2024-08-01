$86.11-0.2293.51+0.22
Войти в почту

Спортивный директор «Ред Булл» покинет команду и станет руководителем «Ауди»

«Ред Булл» лишился еще одного ключевого сотрудника.

Red Bull лишился еще одного ключевого сотрудника
© Sports.ru

Спортивный директор команды Джонатан Уитли покинет коллектив в конце 2024 года.

Менеджер, проработавший в «Ред Булл» 18 лет, станет руководителем команды «Формулы-1» «Ауди».

Ранее стало известно, что проект «Ауди» в «Ф-1» (до конца сезона-2025 – «Заубер») возглавит экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, который займет пост главного операционного и главного технического директора.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пообещал объявить о новой структуре управления в ближайшие недели.

Автоспорт
Кристиан Хорнер
Ferrari