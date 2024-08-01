Red Bull лишился еще одного ключевого сотрудника

«Ред Булл» лишился еще одного ключевого сотрудника.
Спортивный директор команды Джонатан Уитли покинет коллектив в конце 2024 года.
Менеджер, проработавший в «Ред Булл» 18 лет, станет руководителем команды «Формулы-1» «Ауди».
Ранее стало известно, что проект «Ауди» в «Ф-1» (до конца сезона-2025 – «Заубер») возглавит экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, который займет пост главного операционного и главного технического директора.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пообещал объявить о новой структуре управления в ближайшие недели.
70 млн рублей за сезон – зарплата Гусева по контракту с «Динамо»
Итальянка Карини отказалась от боя против Хелиф с повышенным тестостероном: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать»
В Англии к сезону-2024/25 введут обязательную отчетность о разнообразии в клубах. Профессиональные команды будут предоставлять данные о поле, возрасте, национальности, здоровье и ориентации сотрудников