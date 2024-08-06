Ньюи согласился на щедрое предложение Aston Martin

Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)
Ньюи согласился на щедрое предложение «Астон Мартин».
Легендарный конструктор Эдриан Ньюи, покидающий «Ред Булл», продолжит карьеру в «Астон Мартин», утверждает итальянское издание Autosprint.
О сделке объявят в сентябре, поскольку контрактные обязательства между Ньюи и «Ред Булл» не позволяют сделать это раньше.
Утверждается, что Ньюи заработает 100 миллионов долларов за четыре года. Эдриана убедили планы владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла, инвестиции в инфраструктуру, а также переход на моторы «Хонды» в 2026 году.
Также портал сообщает, что финансовые запросы Ньюи не стали проблемой для «Феррари». Скудерия и Эдриан не договорились, поскольку конструктор требовал широких полномочий – в частности, права вето при приглашении новых инженеров и технических партнеров.
Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)
Дюплантис о конкуренции в прыжках с шестом: «Я знал, что в секторе настоящие «киллеры»! Все начинают прыгать лучше и лучше»
Арман Дюплантис: «Побить мировой рекорд на Олимпиаде было моей заветной мечтой с детства»