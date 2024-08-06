Издание Autosprint назвало причины, побудившие Ньюи выбрать Aston Martin

Известный конструктор Эдриан Ньюи перейдёт в «Астон Мартин» благодаря владельцу этой команды Лоуренсу Строллу. Об этом информирует издание Autosprint. По сведениям источника, Стролл убедил Ньюи своим видением будущего гоночного коллектива. Сообщается, что бизнесмен планирует привнести в проект колоссальные инвестиции.

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Кроме того, отмечается, что Эдриану нравится идея перехода на моторы «Хонды» в 2026 году.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее Autosprint назвал сумму, которую «Астон Мартин» предложил Ньюи за четыре сезона.