«В Бельгии он был совершенно другим». Штайнер высказался о Ферстаппене

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене после его резких высказываний во время Гран-при Венгрии. Нидерландец тогда жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников.

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