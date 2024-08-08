Ферстаппен высказался о своих отношениях с Red Bull

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ценит свои отношения с австрийским гоночным коллективом. А также отметил, как будет принимать решение о следующих шагах в карьере.

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«Думаю, прежде всего важно не принимать решения на эмоциях. Это всегда может выйти боком. Я также довольно терпеливый человек. Я не слишком напряжён, не слишком беспокоюсь о вещах. Конечно, у меня очень давние отношения с командой, которые я очень ценю. Лояльность очень важна, а её не всегда можно найти в Формуле-1. Но, к счастью, я это нашёл, и думаю, что это идёт на пользу обеим сторонам — и команде, и мне. И это очень важно», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц.