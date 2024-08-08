Апелляция, поданная по делу Хорнера из-за неподобающего поведения, отклонена

Апелляция, поданная заявителем по делу руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера из-за неподобающего поведения, отклонена, сообщается в официальном заявлении австрийской команды. Апелляция была подана в связи с оправданием и сохранением должности Хорнера.

© Чемпионат.com

«Ранее в этом году было проведено расследование по жалобе, поданной против Кристиана Хорнера. Эта жалоба была рассмотрена в рамках процедуры рассмотрения жалоб компании путём назначения независимого Королевского Адвоката, который отклонил жалобу. Заявитель воспользовался правом на апелляцию, и апелляция была подана другим независимым адвокатом. Все этапы апелляционного процесса уже завершены, и окончательный результат заключается в том, что апелляция отклонена. Выводы независимого адвоката были приняты «Ред Булл». Внутренний процесс завершился. Компания уважает частную жизнь всех своих сотрудников и пока не будет делать дальнейших публичных комментариев по этому поводу. «Ред Булл» стремится и дальше соответствовать самым высоким стандартам на рабочем месте», — говорится в официальном пресс-релизе концерна «Ред Булл».

Напомним, перед началом сезона-2024 концерн «Ред Булл» начал расследование внутри принадлежащей ему команды Формулы-1 насчёт якобы имевших место «недопустимых» действий руководителя конюшни Кристиана Хорнера. 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.