Тото Вольфф: психологические особенности – моя суперсила

Вольфф сообщил, что видит преимущества в психологических особенностях.

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о проблемах психологического характера и изменении своего отношения к ним.

«Я очень страдал от таких вещей, месяцами не мог ясно мыслить, однако пришел к выводу, что это дает и множество преимуществ. Я называю это суперсилой. Вот что я хочу дать людям с психологическими проблемами как надежду. Когда ситуация была по-настоящему плохой, я думал: «У этого человека нет того, что есть у меня, поэтому он может добиться большего успеха». Был один важный момент. Я достиг успеха со своим бизнесом, продал его и переехал в Монако. Я приближался к 30 годам, и там проходил Гран-при – устроили вечеринку, меня пригласили. Я видел всех этих очень успешных людей и думал: «Они не страдают так, как я, поэтому они успешны». Прошло 20 лет, и я побил эти рекорды – я даже представить подобного не мог. По поводу суперсилы хочу сказать, что, когда ты испытываешь страдания и являешься ранимым человеком, это может оказаться чем-то негативным или очень позитивным. Некоторые сильные стороны – следствие того, что ты можешь считывать обстановку, понимать человека и видеть его насквозь, определять, когда тебе пускают пыль в глаза. Обычно я чувствую, что нужно людям, чтобы они давали результат. Вот почему я открыто об этом говорю. Мы в «Ф-1» смеемся на камеру, выглядим такими холодными, успешными, однако у нас есть проблемы. Мы не просыпаемся каждый день с мыслью о том, какая у нас классная жизнь», – поделился мыслями Вольфф.

Тото также предположил, что провел «более 300 или 350 часов» терапии, а также сообщил, как воспринимает «формульные» проблемы: