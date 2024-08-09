Браун рассказал, какой совет дал Сайнсу до заключения его контракта с Williams

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, какой совет дал гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу по поводу выбора своей следующей команды в Формуле-1.

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Напомним, в конце июля британская команда «Уильямс» объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

«Я говорил с ним об этом и сказал: «Твой следующий контракт — это не последний контракт, так что отправляйся туда, где тебе будет комфортно, где ты почувствуешь, что сможешь сиять, и посмотри, как эта команда будет прогрессировать», — приводит слова Брауна PlanetF1 со ссылкой на DAZN.

Перед началом сезона-2024 было объявлено, что в 2025 году к команде «Феррари» присоединится британский пилот Льюис Хэмилтон, который станет напарником в итальянской команде монегаска Шарля Леклера.