Руководитель Haas: ставить Мазепина и Бермана на один уровень – это бред

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отреагировал на опасения, что американская команда может снова столкнуться с трудностями из-за приглашения новичка Оливера Бермана, как это было в 2021 году, когда их пилотами были Никита Мазепин и Мик Шумахер.

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