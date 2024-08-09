Вольф ожидает новую эпоху для «Мерседеса» после ухода Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об ожидании новой эпохи для немецкой команды после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

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«Льюис не просто гонщик, он икона — во многих аспектах. Мы ясно понимаем, что команда «Мерседес» и Формула-1 в целом получают больше внимания от СМИ только благодаря Льюису. С его уходом для «Мерседеса» начнётся новая эпоха. Я пока не знаю, кто будет нашим ведущим пилотом, и я также не могу сказать, добьёмся ли мы того успеха, на который надеемся», — приводит слова Вольфа GP Blog.

Льюису Хэмилтону осталось провести всего 10 Гран-при в составе «Мерседеса», с которым он завоевал шесть из семи своих чемпионских титула в Формуле-1.

Напомним, Льюис Хэмилтон в этом сезоне выиграл Гран-при Великобритании и Гран-при Бельгии.