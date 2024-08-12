Марк Зурер ответил, в чем Сайнс превосходит Леклера

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о пилота итальянской команды «Ферраи» Карлосе Сайнсе и Шарле Леклере. Напомним, Сайнс покинет «Скудерию» по окончанию нынешнего сезона. Его новой командой станет «Уильямс».

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