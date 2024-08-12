Марк Зурер ответил, в чем Сайнс превосходит Леклера

«Более безопасный вариант». Марк Зурер ответил, в чём Сайнс превосходит Леклера
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о пилота итальянской команды «Ферраи» Карлосе Сайнсе и Шарле Леклере. Напомним, Сайнс покинет «Скудерию» по окончанию нынешнего сезона. Его новой командой станет «Уильямс».
«Сайнс был бы более безопасным вариантом. Да, Шарль более быстрый, но Сайнс — более удачливый. Если ситуация контролируется не на сто процентов, многое [у Шарля] не получается. Сайнс же способен выигрывать гонки там, где не должен был выигрывать. Шарль всегда на пределе, и, возможно, его нервы тоже на пределе, а Сайнс выглядит более спокойным. И всё-таки если хочешь стать чемпионом мира, выбирать нужно самого быстрого. А самый быстрый – Леклер», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.