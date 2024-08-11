Льюис Хэмилтон объяснил, почему «Макларен» может победить «Ред Булл» в командном зачете

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон считает, что «Макларен» может побороться с «Ред Булл» за титул в командном зачёте из-за неудачных выступлений Серхио Переса.

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«Серебряные стрелы» ушли на летний перерыв, одержав три победы в четырёх гонках. Перед этим Оскар Пиастри принёс «Макларену» победу в Венгрии. «Ред Булл» в последний раз побеждал 23 июня – в Барселоне. Но, несмотря на спад, Макс Ферстаппен опережает своего ближайшего соперника Ландо Норриса на 78 очков в личном зачёте.

Однако лидерство «Ред Булл» в зачёте Кубка конструкторов гораздо более хрупкое, они опережают «Макларен» всего на 42 очка.