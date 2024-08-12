Оливер Берман назвал свое слабое место перед дебютом в «Формуле-1»

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, считает, что его самой большой слабостью перед дебютным сезоном в Формуле-1 является темп в квалификации, который нужно попытаться улучшить.

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