Ферстаппен высказался о юниоре Red Bull

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о члене молодёжной программы команды Исаке Хаджаре, который выступает в Формуле-2.

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«Конечно, я обращал на него внимание, он несколько раз садился за руль машины. И отлично справляется со своей задачей. В любом случае, в начале этого сезона ему немного не повезло. А дальше, конечно, всё будет зависеть от руководства», — приводит слова Фесртаппена издание Racingnews365.

В настоящий момент Хаджар возглавляет личный зачёт Формулы-2, опережая бразильца Габриэла Бортолето и представителя Эстонии Пола Арона.

Ранее мнением о Хаджаре поделился советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко.