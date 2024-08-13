Тото Вольф назвал Гран-при, на котором Mercedes осознал потенциал болида

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги для команды в первой половине сезона Формулы-1, вспомнив Гран-при Китая. «Мерседес» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 266 очков.

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