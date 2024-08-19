Фредерик Вассёр назвал цель «Феррари» на Гран-при Нидерландов

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что цель итальянского гоночного коллектива на Гран-при Нидерландов заключается в том, чтобы продолжать зарабатывать очки. Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа.

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