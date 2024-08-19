Пилот NASCAR, сказавший, что он лучше Ферстаппена, устроил завал с участием восьми машин

Пилот команды 23XI Racing Тайлер Реддик выиграл гонку FireKeepers Casino 400 — 24-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале в Мичигане. Для Реддика это уже седьмая победа в карьере и первая в Мичигане. Отметим, что гонка стартовала в воскресенье, однако из-за дождя была остановлена на 51-м круге и продолжена в понедельник.

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Одним из главных событий заезда стал завал в концовке второй стадии заезда. Вскоре после рестарта за пять кругов до зелёно-клетчатого флага экс-чемпиона Кайла Ларсона развернуло в плотной группе машин, что в итоге спровоцировало завал с участием ещё нескольких пилотов, включая Буббу Уолласа, Кристофера Белла, Чейза Бриско и Криса Бушера. Отметим, что ранее Ларсон заявил, что считает себя как гонщика лучше, чем Макс Ферстаппен.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Ещё один опасный эпизод произошёл на 136-м круге, когда с трассы вылетел Кори Ладжой. Ладжой догонял Ноа Грэгсона в борьбе за 16-е место, однако после небольшого контакта с задней частью машины соперника потерял автомобиль. Машину развернуло поперёк трассы, после чего под днище попал набегающий поток воздуха, и «Шевроле» № 7 взмыла в воздух. Автомобиль рухнул на асфальт на крышу, а затем несколько раз перевернулся на газоне. Гонщик избежал травм и самостоятельно покинул кабину.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Решающим моментом гонки стал второй овертайм. На первом из них лидировавший Тайлер Реддик пропустил Уильяма Байрона, однако в этот момент с трассы вылетел Росс Честейн, а жёлтые флаги перевели заезд во второй овертайм. В этот раз Реддик смог контратаковать Байрона и вернуть себе первую позицию. Третьим финишировал Тай Гиббс, четвёртое место у Кайла Буша, а топ-5 замкнул Брэд Кезеловски.

NASCAR Cup Series. FireKeepers Casino 400, Мичиган (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 206 кругов.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,1 сек.

3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,5.

4. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +1,0.

5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +1,5.

6. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +1,7.

7. Зейн Смит (Spire Motorsports / «Шевроле») +2,1.

8. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +2,2.

9. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,3.

10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +2,5.

На данный момент заняты 12 из 16 мест в плей-офф. В сражении за оставшиеся четыре путёвки Росс Честейн опередил Буббу Уолласа на одно очко и выбил гонщика 23XI Racing из зоны плей-офф.

Борьба за места в топ-16 NASCAR Cup Series:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — четыре победы.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.

5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — две победы.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — две победы.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Техасе.

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — победа в Дарлингтоне.

9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Чикаго.

10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Нэшвилле.

11. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.

12. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа в Мэдисоне.

13. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 682 очка.

14. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 644.

15. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 621.

16. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 606.

17. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 605.

18. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 513.

19. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 491.

20. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») — 455.

Следующий этап — гонка Coke Zero Sugar 400 — пройдёт 24 августа на суперспидвее в Дайтоне. Это будет предпоследний этап регулярного сезона.