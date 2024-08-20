Израильский гонщик задержан в Пулково. Его обвиняют в мошенничестве на $233 млн

В петербургском аэропорту «Пулково» арестован гражданин Израиля Джошуа Карту, который обвиняется в мошенничестве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в оперативных службах. По некоторым данным, сумма нанесённого ущерба составляет $ 233 млн.

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Карту известен тем, что вёл блок с 750 тысячами подписчиков, а также регулярно участвовал в гонках Ferrari Challenge Trofeo Pirelli и соревнованиях непрофессиональных джентльмен-драйверов.

«19 августа сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» на территории аэропорта был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за совершение мошенничества, с использованием электронных средств коммуникации», — цитирует «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Расследование в отношении Карту началось в 2020 году, с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. В социальных сетях он регулярно публиковал фотографии дорогих автомобилей — в первую очередь Ferrari и Rolls-Royce, однако точной информации, о том принадлежали ли Карту эти машины, нет.