Аяо Комацу назвал цель Haas на оставшуюся часть сезона «Формулы-1»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона Формулы-1.

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«В настоящий момент мы отстаём от шестого места в Кубке конструкторов, которое занимает «РБ», на семь очков. Нам нужно попытаться занять шестое место в чемпионате. Это наша цель на оставшуюся часть сезона. Уже слишком поздно что-либо менять в плане разработки болида. Многое будет зависеть от настроек машины, работы с шинами и других факторов», — сказал Комацу на канале «Хааса» в YouTube.

В настоящий момент у «Хааса» 27 очков. Команда занимает седьмое место в Кубке конструкторов. На шестой позиции находится «РБ», у которого 34 балла. Лидирует австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 408 очков.