Российский гонщик Шварцман заменит Боттаса в первой тренировке Гран‑при Нидерландов «Формулы‑1»

Российский и израильский пилот Роберт Шварцман заменит финна Вальттери Боттаса за рулем болида Kick Sauber в первой сессии свободных заездов 15‑го этапа сезона «Формулы‑1» — Гран‑при Нидерландов, сообщает пресс‑служба команды.

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— Молодой гонщик, резервный пилот «Феррари» в этом сезоне «Формулы‑1», займет место Вальттери Боттаса на время сессии, а финн возобновит работу в оставшуюся часть выходных. Как и в предыдущие разы, мы работаем в партнерстве с «Феррари», чтобы дать молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт! — говорится в сообщении пресс‑службы.

В январе 2023 года Шварцман покинул «Феррари», но остался резервным пилотом итальянской команды в «Формуле‑1».

Первая и вторая сессии свободных заездов этапа «Формулы‑1» в Нидерландах пройдут в пятницу, гонка состоится в воскресенье.